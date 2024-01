Sellia, camion dei rifiuti finisce fuori strada: soccorso il conducente

C'è ancora da comprendere cosa sia successo esattamente questa mattina a Sellia Marina, dove un camion della raccolta dei rifiuti urbani è improvvisamente finito fuori strada in località Sena di San Vincenzo. Il sinistro è avvenuto attorno alle 6 del mattino, e non ha coinvolto altri veicoli.

A bordo del camion il solo conducente, che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto, oltre al personale medico del 118 - che ha trasferito il malcapitato in opedale per i dovuti controlli - anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Pare che la fuoriuscita di strada sia dovuta ad una perdita di controllo del mezzo.

Questo, cadendo in una cunetta laterale, si è ribaltato, e prima di cadere avrebbe impattato e distrutto un palo della pubblica illuminazione. L'area è stata messa in sicurezza e si indaga ora per ricostruire l'accaduto.