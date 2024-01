Calcio a 5, Serie A2. Un’impeccabile Lamezia abbatte le Aquile Molfetta per 4-2

Grandissima vittoria in trasferta per l’Ecosistem Lamezia Soccer contro le Aquile Molfetta, nell’ultimo turno del campionato di Serie A2 di Futsal.

2 a 4 il risultato finale di questa emozionante sfida. La vittoria è stata costruita su una prestazione di squadra impeccabile, con quattro diversi giocatori che hanno messo il loro nome sul tabellone dei marcatori: Caffarelli, Cafure, Patamia ed Everton hanno timbrato il cartellino finalizzando nel miglior modo possibile la coralità messa in campo dagli Orange, i quali hanno dimostrato una varietà di opzioni offensive che ha messo in difficoltà la difesa avversaria.

Sensazionale anche la partita del portiere lametino Fabrizio Rotella. La sua prestazione è stata fondamentale, e il momento chiave è stato quando ha disinnescato un rigore avversario. Un’azione che ha mantenuto saldo il vantaggio della squadra e ha contribuito significativamente al raggiungimento dei preziosi tre punti.

Con questa vittoria l’Ecosistem sale a quota 20 punti, raggiungendo il Sammichele e occupando il delicato ultimo posto play-off valido.

La squadra e i suoi tifosi possono ora guardare con fiducia al futuro, consapevoli che ogni partita sarà una nuova opportunità per dimostrare la propria forza e determinazione.

“Questa è stata una vittoria importante per noi. Abbiamo mostrato una buona performance in tutte le fasi del gioco, difendendo con determinazione e attaccando con precisione. Rotella è stato eccezionale tra i pali e la sua parata sul rigore è stata la chiave della partita. Ma anche gli altri ragazzi sono stati encomiabili: è stata la vittoria del gruppo! Ora dobbiamo mantenere questa mentalità positiva e continuare a lottare per raggiungere i nostri obiettivi” ha affermato dopo la partita il mister Carrozza.