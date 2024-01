Tensione prima dell’Angelus del Papa: estrae coltello e ferisce poliziotto, arrestato calabrese

Un 52enne calabrese è stato arrestato dalla polizia di Roma dopo che ha tentato di entrare in piazza San Pietro armato di un coltello. L’uomo, originario di Palmi, nel reggino, è stato bloccato stamani durante le operazioni di filtraggio prima di entrare all’Angelus domenicale di Papa Francesco.

Secondo quanto appreso il 52enne, in via della Conciliazione, all’altezza dei propilei, molto prima di piazza San Pietro, è stato difatti sottoposto ai normali controlli eseguiti nell’occasione dalla polizia della questura capitolina e pare si sia rifiutato di consentire la verifica di una borsa che aveva con se. Vistosi però costretto l’avrebbe aperta estraendo il coltello e ferendo lievemente un agente in servizio.

Ne sarebbe anche nata una breve colluttazione finita con il soggetto - che sarebbe affetto da disturbi mentali - che è stato così immobilizzato e quindi arrestato.