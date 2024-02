Sanità. In Calabria un’altra infornata di medici cubani: ne arrivano 98

Prosegue la collaborazione con Cuba nell’invio di medici per supportare i colleghi della sanità pubblica calabrese. Un ultimo contingente di professionisti della repubblica dell’America Centrale, è giunto infatti nella nostra regione.

Si tratta di 98 medici che sono stati assegnati in 44 all’Asp di Cosenza, in 17 a quella di Vibo Valentia; in 11 a quella di Crotone; 10 ciascuno tra le aziende sanitarie provinciali di Reggio Calabria e Catanzaro; ed in 6 alla Aou Dulbecco del capoluogo di regione.

In questo momento, dunque, in Calabria sono operativi 270 medici cubani: 52 sono arrivati il 28 dicembre del 2022 ed attivi nelle corsie degli ospedali da metà gennaio del 2023; 120 giunti invece il 4 agosto dell’anno scorso e al lavoro nei reparti da metà dello stesso mese; e gli ultimi 98 arrivati il 31 gennaio scorso e che saranno avviati ora al corso di lingua italiana e presto assegnati in corsia.