Lamezia. Auto finisce fuori strada sulla rampa d’accesso dell’A2, un morto e tre feriti

Un altro tragico incidente stradale è avvenuto stamani sull’autostrada A2 del Mediterraneo dove il conducente di un veicolo è purtroppo deceduto.

Il sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi, si è verificato sulla rampa di accesso dello svincolo di Lamezia Terme, in direzione nord. Il veicolo interessato, un’auto d’epoca, una Citroen Pallas, da quanto appreso dall’Anas, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando a scontrarsi contro lo spartitraffico.

Un impatto che si è rivelato fatale per la vittima, che era alla guida dell’auto e che viaggiava insieme alla famiglia composta da quattro persone, la moglie e due figli, tre delle quali rimaste ferite in modo grave.

Dopo che tutte sono stati estratti dalla lamiere dai vigili del fuoco, intervenuti sia dalla sede di Catanzaro che dal distaccamento lametino, sono state affidate al personale sanitario del Suem per le cure del caso ed il loro successivo trasferimento in ospedale con un elisoccorso e con le ambulanze.

La rampa è stata momentaneamente chiusa al transito ed i mezzi che procedono verso nord, in direzione Salerno, deviati lungo la statale 18 Tirrena Inferiore, con rientro in A2 allo svincolo di Falerna.

Sul posto è presente, oltre al personale del 118 e dei vigilduoco, anche quello dell’Anas e della Polizia Stradale, impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

(aggiornata alle 14:14)