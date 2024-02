Crotone. Stabilimenti balneari, concessioni demaniali prorogate al 31 dicembre

Prorogate al 31 dicembre prossimo le concessioni demaniali in essere afferenti alle strutture turistico ricreative e degli stabilimenti balneari.

Lo ha deliberato la Giunta Comunale di Crotone, questa sera, con un proprio provvedimento che, viene precisato da piazza della Resistenza, tutela la stagione turistica 2024 ma che getta anche le basi per il futuro.

Nella misura dell’esecutivo cittadino, difatti, è previsto di dare mandato al dirigente del settore 4 dell’ente per porre in essere tutti gli atti finalizzati all’approvazione del Piano Comunale Spiagge entro il prossimo 31 do agosto e al dirigente del settore 5 affinché provveda, entro i trenta giorni successivi, alla definizione del capitolato di affidamento tipo per le aree demaniali da dare in concessione ed all’approvazione delle procedure di gara, così da avviare con celerità le procedure competitive di assegnazione.