Fuscaldo. Operaio cade dal tetto di una palazzina, è grave

Un operaio di 47 anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Annunziata di Cosenza dopo esser rimasto ferito gravemente in un incidente sul lavoro avvenuto a Fuscaldo, comune di poco più di 8mila abitanti sulla costa tirrenica bruzia.

Da quanto appreso, il malcapitato stava effettuando dei lavori di intonacatura sul tetto di una palazzina a due piani, quando per cause che sono ancora in fase di accertamento è precipitato a terra.

Immediati i soccorsi del 118 che hanno fatto giungere sul posto un elisoccorso che ha provveduto a trasportare velocemente il 47enne nell’ospedale cosentino. Sull’incidente indagano i carabinieri.