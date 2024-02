Cetraro, Sindaco si “confida” sui social: “ho una brutta malattia: statemi vicino”

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Ermanno Cennano

“Sono ricoverato per consentire alla medicina di guarire una brutta malattia che mi ha colpito. Stiamo uniti, vi voglio bene”.



Con queste parole Ermanno Cennano, sindaco di Cetraro, centro del Tirreno cosentino di poco più di novemila abitanti, ha deciso di iniziare un suo video su Facebook con il quale ha voluto "confidare" ai suoi concittadini di esser ricoverato in ospedale a Parma, dove i medici, ha rassicurato ancora Cennano, hanno iniziato tutte le verifiche e le diagnosi.

Il primo cittadino ha ribadito poi di sentirsi vicino ai figli, “che mi danno tanta serenità”, ha evidenziato, e che nel capoluogo emiliano non sia solo, stretto ai familiari che gli danno “forza e coraggio”.

Poi la spiegazione del perché affidare ai social un messaggio così importante, una scelta che Cennano motiva nella convinzione che l’intera la comunità debba essere unita a condividere un momento così difficile.

Una scelta che ha consentito ai tanti, venuti a conoscenza del disagio del sindaco, di inviargli messaggi di vicinanza e coraggio, tanto da far dire al primo cittadino che l’affetto di tutti “mi aiuterà” in questa non facile battaglia.

L’attività amministrativa, poi, ha rassicurato Cennano, non si fermerà: “a Cetraro - ha detto il sindaco - abbiamo creato una classe politica intelligente”.