Elezioni alla Provincia di Crotone: Ferrari riconfermato, centrodestra si rafforza

Sergio Ferrari

È il presidente Sergio Ferrari il vincitore delle elezioni provinciali di Crotone, che si sono concluse con lo spoglio dei voti nella nottata di ieri, spoglio che ha decretato il rinnovo del Consiglio dell’ente intermedio.

Si è trattata di un’elezione di secondo livello, che ha visto andare al voto gli amministratori dell’intera provincia, e che ha visto il presidente dell’ente in carica conquistare la metà dei consiglieri, cinque su dieci.

In quattro sono stati eletti con la lista Idea comune, territorio al centro, di centrodestra, composta dagli amministratori locali Fabio Manica (attuale vicepresidente di Crotone), Umberto Lorecchio (Pallagorio), Raffaele Gareri (Isola Capo Rizzuto) ed Antonio Ceraso (Cutro). A loro si aggiunge Raffaele Lagani (di Rocca di Neto), eletto con la lista Sergio Ferrari presidente, che completa la cinquina.

Conferma, come nelle previsioni, dei due seggi della lista Crescere per la Provincia che fa capo al sindaco di Crotone, Enzo Voce, che porta in consiglio due suoi consiglieri: Vincenzo Familiari ed Iginio Pingitore.

Entra per la prima volta anche Fratelli d’Italia che elegge Saverio Punelli (di Crucoli). Un altro seggio va alla lista Il Grande Centro, con Mario Megna, presidente del consiglio comunale del capoluogo pitagorico.

Infine, nel Consiglio provinciale c’è anche il Partito democratico, che si è presentato dopo tanto tempo con una lista con il proprio simbolo, con Andrea De Vona, capogruppo Pd al Comune.

Ferrari, dunque, può contare, teoricamente, su sette consiglieri su dieci, quelli cioè ascrivibili a liste di area del centrodestra, che si rafforza in vista di altri appuntamenti elettorali.