Lutto a Crotone, deceduto il papà del maestro orafo Michele Affidato

Michele Affidato

Lutto in casa del noto maestro orafo crotonese Michele Affidato. Nelle scorse ore è scomparso il caro papà, Antonio, di 79 anni. A darne notizia è stato lo stesso Affidato tramite i canali social personali e del suo laboratorio.

Michele è un apprezzatissimo orafo ormai celebre in tutta Italia, e non solo. Da Crotone, città in cui crea le sue opere, le sue creazioni hanno raggiunto praticamente diversi angoli del mondo.

“Ci hai amato con tanta gioia. Sei stato un grande Uomo, buono e umile. La mia consolazione è aspettare il giorno in cui ci incontreremo di nuovo. Ti voglio bene Papà” ha scritto Affidato sui social, a testimonianza del grande legame col genitore.

I funerali si terranno domani, lunedì 5 febbraio, alle 15:30, nella chiesa di Santa Rita a Crotone.

A Michele giungano le sentite condoglianze del nostro editore, del nostro direttore e di tutta la redazione di Cn24.