Tanti appuntamenti in programma per l’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Crotone

Saranno giorni ricchi di eventi per l’Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Crotone che ha organizzato di concerto al proprio Consiglio dell’Ordine, Aiga nazionale e al coordinamento regionale Aiga Calabria, il corso gratuito intitolato: “I ricorsi alla Corte di Strasburgo: teoria e pratica”, che si terrà domani, giovedì 9 febbraio 2024 alle 16:00, presso il Palazzo di Giustizia di Crotone, e vedrà la partecipazione quale relatore dell’avvocato Francesco Verri, esperto della materia.

Il corso ha come obiettivo approfondire la materia per i giovani avvocati che riscontrano delle difficoltà per quanto riguarda la tutela dei diritti davanti alla Cedu, sia per gli aspetti formali, tecnico-procedurali da seguire, sia per gli aspetti sostanziali, nel tentativo di predisporre un ricorso che contenga i requisiti necessari affinché sia ammissibile nella forma e fondato nel merito.

Tale evento è stato inserito nel programma del coordinamento regionale Aiga Calabria che sarà ospitato dalla sezione di Crotone e si svolgerà sabato 10 febbraio alle 10:00, presso il Tribunale pitagorico, evento che vedrà presente i Presidenti di Sezione, nonché i membri di ciascun direttivo ed i soci delle 11 sezioni calabresi.

Per la Presidente Aiga della sezione di Crotone, l’avvocato Barbara Ventura, questi eventi rappresentano delle opportunità concrete per gli avvocati che intendono dare un valore aggiunto alla professione ed ampliare i propri orizzonti professionali, nonché occasioni di incontro e di confronto con i rappresentanti di tutte le altre sezioni territoriali.

Inoltre, tra i vari eventi in programma nei prossimi giorni, non si può non menzionare una importante iniziativa a cui la Sezione Aiga di Crotone ha voluto aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione Libere Donne, intitolata “Aiga per Libere Donne: a San Valentino regalale il tuo rispetto”. Un importante progetto volto a sensibilizzare e contrastare la violenza di genere e a rieducare al rispetto nei confronti delle donne che troppo spesso subiscono in silenzio.