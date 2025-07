Aiga Crotone, l’avvocato Alberto Laratta eletto nuovo presidente

Si sono svolte in data odierna le elezioni per il rinnovo del presidente e del direttivo della sezione AIGA di Crotone per il biennio 2025-2027. L’assemblea dei soci ha proceduto ad eleggere a presidente per acclamazione l’avvocato Alberto Laratta, che succede al Barbara Ventura.

Al di là degli aspetti prettamente formali della riunione in cui sono stati eletti presidente e componenti del direttivo, non sono mancati i momenti più sentimentali con i ringraziamenti da parte del past president Ventura a tutti i componenti del direttivo con una sentita lettera dedicata a tutta l’assemblea dei soci.

Il neopresidente Laratta ha voluto sinceramente ringraziare Barbara Ventura e Salvatore Celso che, prima di lei, ha ricoperto il ruolo di presidente, per il lavoro svolto ed i risultati ottenuti negli anni e per aver portato, soprattutto, la sezione AIGA di Crotone ad essere una di quelle più virtuose non solo tra le sezioni calabresi, con un cospicuo numero di iscritti e con un gruppo di giovani che lavora in armonia e sintonia.

Le sfide che la giovane avvocatura crotonese dovrà affrontare non sono di poco conto, ma sapere che la sezione di Crotone esiste, c’è ed è attiva è motivo di grande orgoglio, soprattutto in un periodo storico in cui è sempre più difficile essere attratti ed avvicinarsi alla professione, il che spinge molti giovani avvocati a considerare l'abbandono della professione o a cercare alternative come impieghi nel settore pubblico o aziendale.

Durante la seduta la presidente uscente Barbara Ventura è stata, altresì, eletta quale consigliera nazionale di sezione e si occuperà di essere il filo d’unione tra la sezione territoriale ed AIGA nazionale.

Il primo appuntamento di AIGA, giunti quasi al periodo feriale, sarà la festa estiva dei soci prevista per il prossimo 17 luglio, per poi iniziare ad organizzare i lavori per il periodo autunnale con i convegni ed i corsi formativi, oltre a partecipare ai consigli direttivi nazionali di Genova previsto per il 26-27 settembre ed al congresso straordinario nazionale previsto per il prossimo 13-14-15 novembre, in cui si procederà ad eleggere il nuovo presidente nazionale AIGA.

Il direttivo della sezione AIGA di Crotone per il biennio 2025-2027 è così composto: Alberto Laratta (presidente); Gaetano Rajani e Lara Lanatà (vicepresidenti); Fabio Lucà (tesoriere); Isabel Bonifazio (segretaria); Annarosa Marzano (addetta stampa); Barbara Ventura (consigliere nazionale); Domenico Bonasso; Adele Ioele, Maria Fabiano e Giulia Cancellieri (consiglieri di sezione).