Ecosistem Lamezia Soccer: Sfida casalinga contro Palo del Colle

Domani sera, sabato 10 febbraio a Lamezia Terme ore 17, gli appassionati di calcio a 5 si preparano per una straordinaria sfida in Serie A2 Futsal, con il match tra i padroni di casa dell’Ecosistem Lamezia Soccer e gli ospiti del Dream Team Palo del Colle.

Riflettori puntati sul team lametino, che in stagione sta dimostrando tutte le sue qualità, mettendo in evidenza in ogni partita grinta e grande determinazione. Gli Orange di mister Carrozza sono intenzionati a dare continuità al trend positivo, e per tale obiettivo hanno preparato con abnegazione e spirito di sacrificio il match di sabato pomeriggio contro i pugliesi.

Le Pantere sono reduci dallo straordinario successo in trasferta contro le Aquile Molfetta, con un perentorio 4-2! Il poker Orange è stato propiziato dai gol di Patamia, Caffarelli, Cafure ed Everton: ennesima dimostrazione della grande forza del gruppo Ecosistem.

Il Dream Team Palo del Colle, d'altra parte, arriva alla sfida con determinazione, desideroso di dimostrare la propria forza in trasferta. Una squadra con ambizioni rinsaldate dalla vittoria nel precedente turno contro il Sammichele: 3-2 il risultato finale per i palesi, con gol di Lorusso e Murolo (x2). Top Scorer del Dream Team sono Dell’Olio e Marolla a quota 9 centri in campionato.

Tutti questi ingredienti promettono di rendere l'incontro un test impegnativo per gli Orange. La partita sarà arbitrata da Davide Zingariello e Giorgia Mongiovì, cronometrista sarà Marco Lupo, tutti di Palermo.

Agustin Cafure, intervistato prima della partita, ha sottolineato l'importanza dell'incontro e l'impegno costante della squadra negli allenamenti: “Domani ci attende una sfida importante contro il Dream Team Palo del Colle, e voglio assicurare ai nostri tifosi che siamo pronti a dare il massimo! Abbiamo lavorato duramente negli ultimi giorni, concentrandoci sugli obiettivi e affinando la nostra preparazione tattica. La nostra squadra è compatta e pronta a lottare per ogni pallone; ogni partita è una nuova opportunità per dimostrare il nostro valore in campo!”.