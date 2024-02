Calcio a cinque femminile. La Royal team Lamezia riceve la Kick Off Milano

Nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato di serie A di calcio a 5 femminile la T&T Royal Lamezia domenica 11 febbraio alle ore 19.00 ospita al Palasparti la Kick Off Milano. Una partita difficile per le biancoverdi, contro una squadra che è attualmente al terz’ultimo posto in classifica e che farà di tutto per portare a casa la vittoria.

"Partita difficile – afferma il presidente Nicola Mazzocca, - perché comunque sarà lo spartiacque per la lotta per la retrocessione e l'accesso ai play-off. Anche se mancano tante partite questa è una sfida più o meno decisiva, quindi visto che conosciamo bene la Kick Off sappiamo che è una squadra ostica che non sta passando un periodo positivo. E’ strana infatti questa sua classifica, perché non è assolutamente una squadra costruita per non retrocedere, evidentemente c'è più di qualcosa che non va con gli elementi che ha in rosa e quindi non siamo per niente tranquilli per la partita".

"Domani dovremmo affrontarla con concentrazione e determinazione perché altrimenti si rischia di andare giù e quindi di ritrovarsi nuovamente nella lotta per la retrocessione, anche perché ancora non siamo del tutto fuori, sappiamo che le ultime partite saranno una battaglia e non è facile per niente", ha concluso.