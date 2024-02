Bovalino, tagliata una gomma al bus di una squadra di calcio

Una gomma dell'autobus dell'Asd Catona Calcio è stata tagliata da ignoti nel corso di un match disputato a Bovalino. Lo rende noto la stessa società sportiva, che parla di un "vile atto vandalico" subito nel corso della partita di domenica scorsa.

"Un profondo dispiacere e delusione considerando la vigliaccheria di un gesto estremo di persone che, come società Catona non riconduciamo alla partita contro la Bovalinese, dimenticano che lo sport dovrebbe essere, al contrario, un esempio di passione, di emozioni, di vittorie e sconfitte legate a sani valori di lealtà del campo e tra i tifosi" prosegue la società sportiva. "E, così è stato in quel di Bovalino, dove il campo ha dimostrato perfettamente che si può lottare su ogni pallone con quella sana cattiveria agonistica e, sempre nei limiti della lealtà sportiva".

La stessa società ha poi voluto "ringraziare la Polisportiva Bovalino e, in particolar modo, il suo presidente Andrea Scordino per la vicinanza, le belle parole di solidarietà e, soprattutto, il supporto e la disponibilità a tenderci una mano".