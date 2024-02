Crotone. Incendio distrugge auto avvocato: s’ipotizza la causa dolosa

Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio che nella tarda serata di ieri ha distrutto l’auto, una Bmw X3, di proprietà dell’avvocato Giuseppe Albanese, civilista e segretario dell’ordine degli avvocati di Crotone.

Per dar fuoco alla vettura, che era parcheggiata sotto casa del professionista, sarebbe stato usato del liquido infiammabile; il fuoco ha poi avvolto il mezzo raggiungendo anche un’altra auto parcheggiata vicino.

Sull’accaduto è intervenuto il Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati pitagorici, Pasquale Montesano, condannando il fatto definendolo senza mezzi termini come “ignobile”.

“Colpire un avvocato - ha affermato Montesano - significa indebolire quelli che sono i principi cardine di uno Stato. L’atto vile e intimidatorio di cui è stato vittima … Albanese costituisce un attacco al libero esercizio della professione forense, ma siamo certi che non impedirà allo stesso di continuare a svolgere il proprio lavoro con impegno e senza timore”.

Sulla stessa linea il presidente dell’ordine, Caterina Marano, che ha sottolineato come nessun appartenente alla categoria resterà “in silenzio e indifferente” davanti ad un fatto simile, etichettandolo come “vile e spregevole” e che “colpisce non solo personalmente un avvocato del foro crotonese, ma l'intera categoria professionale, sempre più esposta a rischi di una cultura prevaricatrice e violenta e irrispettosa di chi quotidianamente si mette al servizio degli altri nella legittima tutela dei diritti lesi”. Per Marano, infine, “ogni avvocato deve sentirsi colpito da gesti di tal fatta”