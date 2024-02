Lombardo: "Riunione in Regione per la strada provinciale 158 direzione Petronà verso Mesoraca

"Oggi in qualità di cittadina di Mesoraca, accompagnata dal segretario provinciale di Crotone della Lega, Nicola Daniele ho partecipato ad una riunione presso la Regione Calabria. L’obiettivo dell’incontro era discutere con il Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, e con il Presidente della Provincia di Catanzaro, Mario Amodeo Mormile, riguardo alla chiusura al transito, a tempo indeterminato, di un tratto di strada dell’ex S.S.109, ora sp 158 direzione Petronà verso Mesoraca". E' quanto scrove l'avvocato Rosina Lombardo.

"La chiusura - continua la nota - è stata decretata attaverso un ordinanza della provincia di Catanzaro datata 7 agosto 2023 a causa di un piccolo buco sulla strada che ha generato notevoli problemi di sicurezza. Questa situazione ha comportato significativi disagi, con sanzioni pesanti, di circa 200 euro per chi ha transitato con autoveicoli per il tratto interessato. Si sottoline che con la deviazione per arrivare alla destinazione chiede più di un ora mentre in condizioni normali il percorso dovrebba richiedere solo dieci minuti.

Gli effetti negativi si sono estesi all’interruzione del passaggio del pullman da Petronà a Mesoraca, coinvolgendo insegnanti, malati che devono recarsi all’Ospedale di Mesoraca, studenti del Liceo delle Scienze Umane e vari settori come il turismo (visita al Santuario del S.S.Ecce Homo di Mesoraca meta di pellegrinaggio), nonché il commercio di funghi e legna.All’atto della chiusura, la provincia di Catanzaro ha richiesto un finanziamento al dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria per garantire la messa in sicurezza del tratto sp 158. Nel frattempo la strada per Arietta al bivio è stata aperta al traffico dei mezzi leggeri (autovetture).

Mi è stato comunicato che il Presidente del Consiglio Regione Calabria Filippo Mancuso, in collaborazione con il Presidente della Provincia di Catanzaro On. Mario Amodeo Mormile e la protezione Civile della Regione Calabria, sta lavorando per il ripristino del tratto di strada per Mesoraca entro un mese, consentendo il transito solo ai mezzi leggeri. Sono lieta e grata di aver trovato la disponibilità a risolvere in breve tempo questo problema dopo tanti mesi di disagi".