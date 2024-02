Nascondeva in casa oltre mezzo chilo di droga: un arresto a Melito Porto Salvo

Camminava per strada con un atteggiamento che ha insospettito gli agenti, che hanno così deciso di fermarlo per un controllo poi esteso anche presso la sua abitazione. E proprio li hanno scoperto oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti, verosimilmente pronte per la vendita.

È successo nei giorni scorsi a Melito Porto Salvo, dove un ventisettenne del posto è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato dai poliziotti del commissariato di Condofuri, impegnati in un più ampio controllo del territorio nell'ambito del piano d'azione focus 'ndrangheta.

Nel dettaglio, all'interno del'abitazione del giovane sono stati rinvenuti 500 grammi di marijuana e circa 9,5 grammi di hashish, di cui buona parte già confezionati e pronti per essere ceduti. Ritrovato anche materiale per il confezionamento, bilancini di precisione ed una macchinetta per il sottovuoto.

Al termine delle formalità il tutto è stato sequestrato ed il giovane, tratto in arresto, è stato posto ai domiciliari.