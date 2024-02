Controlli a Tropea, emessi due Daspo Urbani e un foglio di via obbligatorio

Un foglio di via obbligatorio e l’applicazione di due Daspo urbani: sono il risultato di una serie di controlli eseguiti nelle scorse ore dalla polizia a Tropea e nell’hinterland della nota cittadina turistica del vibonese.

In questo contesto, giovedì scorso, un soggetto è stato trovato a svolgere attività di accattonaggio nel centro di Tropea, nei pressi degli Uffici Postali, in un’area dove poteva costituire un pericolo per la Sicurezza Pubblica. Pertanto, insieme alla Polizia Locale, gli agenti gli hanno notificato l’ordine di allontanamento da quel luogo oltre che comminargli un Daspo Urbano.

Nella giornata di sabato, invece, un altro uomo è stato trovato a bivaccare e anch’egli a mendicare nella Stazione Ferroviaria di Tropea, ed anche a suo carico sono state adottate le stesse sanzioni del precedente.

Durante i controlli eseguiti dalle Volanti e della Squadra di Polizia Giudiziaria, due cittadini residenti fuori dalla provincia, con pregiudizi di polizia, sono stati visti nei pressi di un “obbiettivo sensibile” di Tropea.

Oltre ad essere multati per violazione del Codice della Strada, si sono visti applicare dal Questore di Vibo Valentia un Foglio di Via Obbligatorio, con il quale gli è stato ordinato di allontanarsi dalla cittadina e di non rientrarvi per tre anni.