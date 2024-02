Spada. La squadra del Club Scherma Cosenza promossa in C1

Nello scorso weekend si è tenuto a Napoli il Campionato di Serie C2 di spada a squadre durante il quale la compagine maschile del Club Scherma Cosenza ha ottenuto la promozione in Serie C1.

La squadra, guidata dal tecnico Marco Perri, è composta da giovanissimi e vecchie glorie. Ai rappresentanti attuali del Club cosentino - Alessandro Beneduci, Francesco Dodaro e Anthony Victor Franco - si è unito infatti Lorenzo Luigi Gaudio che è tornato in pedana dopo qualche anno di assenza.

Gli atleti rossoblù si sono presentati come squadra testa di serie del sesto girone, grazie ai buoni risultati degli ultimi anni che li hanno sempre portati a un passo dalla promozione.

L’inizio gara è stato però interlocutorio e, con una sola vittoria colta nel girone, i cosentini si sono qualificati al 20° posto del tabellone delle dirette. Una posizione inattesa e scomoda per il prosieguo della gara.

Con il passaggio agli incontri a eliminazione diretta però la gara ha preso un’altra piega. Dopo aver vinto senza difficoltà con la Fanum Fortunae Scherma (45-27) il tabellone ha riservato subito una delle squadre favorite, il Club Scherma Portici. Gli assalti sono stati combattuti punto su punto, ma i lupi alla fine hanno prevalso 45-41 contro i forti avversari.

Conquistato così l’accesso ai quarti di finale, si è andato a combattere per conquistare l’accesso alle semifinali e la matematica promozione. Anche in questo caso gli assalti non sono stati semplici, ma gli spadisti del Club Scherma Cosenza sono riusciti ad imporsi con un netto 45-39 contro l’esperta Club Scherma Rieti.

Festeggiata la conquistata promozione, i cosentini hanno affrontato la semifinale contro i primi della classifica provvisoria, squadra Ippocampo Roma. In una serie di assalti al cardiopalma, con continui capovolgimenti di fronte, la semifinale si è decisa solo all’ultima stoccata in favore dei romani che hanno conquistato la finale vincendo 45-44.

Nella finalina per il terzo posto la fatica si è fatta sentire e il Club Scherma Jesi ha avuto la meglio con una netta vittoria. Per Alessandro, Francesco, Anthony e Lorenzo è arrivato così un ottimo 4° posto nella classifica finale che vale la promozione in Serie C1.

Nello stesso Campionato, promozione mancata per una sola stoccata per la squadra della Platania Scherma che ha perso 45-44 nei quarti di finale contro il CUS Cassino e ha poi chiuso la sua gara al 7° posto. Si sono fermate più indietro le altre calabresi: Accademia della Scherma Reggio Calabria 22ª, Capo d'Armi Scherma 25ª, Scherma Reggio 30ª.

Nella competizione a squadre femminile tenutasi il giorno prima, si è registrato il 10° posto finale per le ragazze dell'Accademia della Scherma Reggio Calabria.

Non nasconde la sua soddisfazione il presidente del Club Scherma Cosenza, Luigi Perri: “Quest'anno potremo festeggiare i 30 anni del nostro Club aggiungendo in bacheca tanti ottimi risultati. La promozione in C1 della squadra di spada maschile prosegue in continuità con la vittoria di Francesco Dodaro del Campionato Italiano Gold Under 17 dello scorso anno e con la convocazione in nazionale Master di Mauro Monteforte ai mondiali di Daytona Beach. Le vittorie in pedana poi vanno di pari passo con le attività organizzative, il nostro Club esprime anche arbitri e tecnici delle armi costantemente impegnati nelle gare nazionali e internazionali e, ad aprile, organizzeremo ed ospiteremo i Campionati Italiani Under 23”.

In effetti, Cosenza sta diventando una delle case della scherma italiana. In questa annata la città bruzia ha già ospitato la Prima Prova Nazionale Master 2023/24 che si è tenuta a inizio ottobre, mentre nel Club cosentino fervono già i preparativi per i prossimi Campionati Italiani Under 23 alle sei armi che si terranno a Rende dal 26 al 28 aprile.