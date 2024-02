L’alimentazione nei primi tre anni di vita, incontro gratuito organizzato da Pandora e Asp

Arriva un altro appuntamento della seconda edizione del progetto “Ci prendiamo cura di te”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Pandora” ed in collaborazione con il coordinamento dei consultori familiari dell’ASP di Reggio Calabria. Si tratta di una serie di incontri “dalla pancia alla culla” dedicati a genitori con bimbi da 0 a 4 anni, futuri genitori e anche nonni. ù

Questo terzo appuntamento prevede un incontro, sempre gratuito, dal titolo “Oh guarda che bello da leccarsi i baffi! L’alimentazione nei primi tre anni di vita”, che si terrà il prossimo martedì 27 febbraio dalle 17 alle 19 presso l’Asilo Nido Comunale “Il Mago di Oz”, in via Corvo, lotto XIII Archi CEP a Reggio Calabria.

Maria Rosa Velletri, Medico Chirurgo specialista in pediatria neonatologia; Angela Suni, Ostetrica del Consultorio Familiare “Gebbione”; Maria Francesca Megale, Educatrice e Coordinatrice del nido comunale “Il Mago di Oz” e Mariavittoria Martino, Psicoterapeuta consultoriale, tratteranno e risponderanno alle domande dei partecipanti sull’alimentazione nei primi tre anni di vita al fine di promuovere scelte alimentari sane e sostenibili per una cultura orientata al consumo consapevole del cibo.

Durante l’incontro si scambieranno informazioni e consigli pratici per trovare le soluzioni più semplici e utili che consentono di vivere questa esperienza in piena serenità e gioia.

Gli ospiti saranno accompagnati nel mondo dell’alimentazione riflettendo insieme sulle linee guida alimentari 0/3 anni, sugli stili educativi e sulle strategie nella gestione dell’allattamento e dei pasti a casa e al nido d’infanzia.

Si parlerà poi di allattamento al seno come fattore preventivo dell’obesità, del legame tra alimentazione e bisogno di autonomia, degli approcci pedagogici per apprezzare il cibo da bambini e degli approcci di intervento sul comportamento alimentare nei bambini.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere su WhatsApp al numero 3273214562 o cliccare su questo link: https://wa.me/message/CUGQ56KCDPHBC1.

Per partecipare all’incontro è infatti necessario prenotarsi. Anche i bambini sono i benvenuti, così come mamme e papà, futuri genitori, che avranno la priorità, ma anche nonni.