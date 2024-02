Alla guida di un autoarticolato in stato di ebbrezza: denunciato

Fermato per un regolare controllo stradale, è stato tradito dal linguaggio sconnesso e dall'inconfondibile odore del vino: finisce così nei guai l'autotrasportatore fermato in prima serata dagli agenti della Polizia Stradale di Vibo Valentia nei pressi dell'area di servizio di Pizzo Est, sull'Autostrada A2, scoperto alla guida di un autoarticolato in stato di ebbrezza.

L'uomo infatti, sottoposto a test tramite etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore ad 1. Per la legge, lo stato di ebbrezza alcolica è riconosciuto con tassi superiori allo 0.5, mentre se questo superta lo 0.8 costituisce reato. Discorso diverso invece per i conducenti professionali e gli autotrasportatori, dove il tasso alcolemico dovrebe essere sempre pari a 0.

L'uomo è stato dunque denunciato a piede libero, la sua patente è stata ritirata e sospesa (oltre ad una decurtazione di 10 punti) ed il mezzo è stato sequestrato.