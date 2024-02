“Completare i nuovi lotti della Ss 106”: cittadini, sindacati e sindaci scendono in piazza

Tanta partecipazione, nonostante la pioggia, al sit-in promosso da Cgil, Cisl e Uil nella mattinata di ieri, martedì 20 febbraio, a Mirto-Crosia, in Piazza Dante, per la sicurezza e il diritto alla mobilità della Statale 106 jonica.

I sindacati chiedono, a gran voce, il completamento della nuova strada, l'avvio dei cantieri del lotto che va da Sibari a Corigliano-Rossano ed il finanziamento del lotto Mirto-Cariati. Un intervento necessario per togliere dall'isolamento la fascia jonica calabrese e per lo sviluppo del territorio.

Al sit-in da titolo: “Insieme per la Strada Statale 106” hanno preso parte, oltre ai vertici e agli iscritti delle tre sigle sindacali, i sindaci di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, di Cassano allo Jonio Gianni Papasso, di Mirto-Crosia Antonio Russo, ma anche i primi cittadini dei diversi comuni della Sila Greca.

Presenti, inoltre, numerosi cittadini, i rappresentanti dell'Associazione “Basta vittime sulla 106” ed il consigliere regionale Davide Tavernise.

Nella stessa mattinata, poi, è stata deposta una corona di fiori in ricordo di quanti hanno perso la vita sulla 106. In tanti, infine, si augurano che possa essere realizzata la nuova statale jonica con doppie corsie in direzione sud ed in direzione nord della Calabria, grazie ad una serie di investimenti da parte del Governo centrale e del Ministero delle Infrastrutture, per quanto riguarda la messa in sicurezza della cosiddetta “strada della morte” e per il diritto alla mobilità sulla 106 jonica calabrese.