Ss 106 e Alta velocità, il Pd vuole tempi e impegni certi, e chiede convocazione di Anas e Rfi

Il capogruppo in Consiglio Regionale del Partito democratico, Mimmo Bevacqua, dopo una serie di richieste, ha deciso - insieme ai consiglieri dem, di passare alle vie formali per ottenere la convocazione dei vertici Rfi e Anas, un incontro ritenuto indispensabile per avere un’informativa puntuale sugli investimenti, i lavori avviati e il cronoprogramma di quelli futuri e capire, così, quando e come si arriverà all’ammodernamento della statale 106 e alla possibilità di usufruire dell’alta velocità anche nella nostra regione.

La richiesta è stata avanzata formalmente al presidente della massima assise, Filippo Mancuso, e al presidente della IV Commissione Raso.

“Da tempo stiamo insistendo sulla vicenda, anche tramite il nostro rappresentante in Commissione Giovanni Muraca, senza avere alcun tipo di risposta. Nel frattempo – sottolinea Bevacqua - il governo regionale annuncia e riannuncia finanziamenti e fondi di cui non si ha contezza, come abbiamo avuto modo di dimostrare in occasione di un’apposita conferenza stampa che ha avuto luogo a Lamezia”.

I Dem vogliono che “si faccia finalmente chiarezza e che i rappresentanti di Anas e Rfi si assumano le proprie responsabilità nelle sedi istituzionali, illustrando nel dettaglio l’utilizzo delle risorse a propria disposizione per queste fondamentali infrastrutture”.

“Serve rispetto per il ruolo dell’opposizione come noi abbiamo rispetto di chi oggi svolge il ruolo di presidente del Consiglio. Un ruolo da svolgere in maniera imparziale e fornendo le dovute risposte anche a chi cerca come minoranza di svolgere al meglio la propria funzione nell’interesse esclusivo dei cittadini calabresi”, conclude Bevacqua.