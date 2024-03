Il Festival d’autunno all’Art Bonus: seconda fase sui social, come votare l’evento calabrese

È approdato alla seconda fase dell’Art Bonus 2024 (per votare c’è tempo fino al 18 marzo), e adesso il Festival d’autunno ha bisogno del supporto di tutti i calabresi per riuscire a farcela.

La kermesse, ideata e diretta da Antonietta Santacroce, è infatti tra i venti progetti della sezione “Spettacolo” ad aver superato la prima fase del concorso, classificandosi nona in graduatoria per numero di preferenze ottenute sul sito del Ministero della Cultura.

Adesso si gioca la sfida più importante che decreterà il progetto vincitore per l’edizione 2024 del concorso del Ministero, Ales Spa e Promo Pa Fondazione-LuBeC, volto a premiare quei beneficiari e mecenati che rendono possibile attraverso l’Art bonus il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese, con lo scopo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza dell’Art bonus (Legge 106/2014), la misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni da parte di aziende private a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%.

Il Festival d’autunno, giunto nel 2023 alla sua ventesima edizione, è infatti tra quei progetti che hanno saputo imporsi già nella prima fase del concorso dimostrando di aver saputo intercettare i contributi e di averli utilizzati nel modo migliore possibile per la promozione culturale.

Adesso la votazione si sposta sui canali social di Art Bonus: si possono esprimere le proprie preferenze esclusivamente sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram del concorso, fino alle ore 12.00 del 18 marzo prossimo, per la durata di due settimane.

I 20 finalisti della categoria si sfideranno a suon di “Like”: con questo termine si considerano infatti tutte le reazioni positive su Facebook (non solo i “mi piace” ma anche eventuali cuori e abbracci) e i cuori su Instagram, eventuali reazioni nei commenti non saranno conteggiate. I voti della prima e della seconda fase saranno sommati dalla Redazione Art Bonus per costruire la classifica finale. Non saranno conteggiati eventuali voti ottenuti su post terzi rispetto a quello ufficiale pubblicato sui profili Art Bonus.

«Questa volta la Calabria deve partecipare alla votazione in maniera compatta poiché si tratta dell’unico progetto, per la prima volta al concorso, che rappresenta la nostra regione - afferma il direttore Santacroce -. C’è bisogno di tanti “like”, la competizione è più agguerrita in questa fase e c’è bisogno del supporto di tutti per riuscire a portare a casa un risultato che porterebbe la nostra regione all’attenzione nazionale attraverso la cultura, riscattandone l’immagine».