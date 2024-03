Musica, Cidim: 11 concerti in Italia con la Filharmonie di Bronzi e Keshavarzi

La Filharmonie, Orchestra Filarmonica di Firenze

Firenze, Udine, Como, Pescara, Celano, L’Aquila, Napoli, Acri, Vibo Valentia, Messina e Mola di Bari: la Filharmonie di Enrico Bronzi e Nima Keshavarzi torna a suonare grazie al progetto Circolazione Musicale in Italia, promosso dal Cidim (Comitato Italiano Nazionale Musica).

Il tour inziia oggi, venerdì 8 marzo, a Firenze e termina domenica 24 marzo a Mola di Bari toccando anche due tappe nella nostra Calabria, Acri (nel cosentino) e Vibo.

Undici date in tutta Italia per ascoltare il talento e la musica del violoncello di Enrico Bronzi e dell’orchestra La Filharmonie - Orchestra Filarmonica di Firenze, guidata dal Maestro Nima Keshavarzi.

Questa volta il progetto Circolazione Musicale in Italia, che il CIDIM sostiene da diversi anni con l’obiettivo di promuovere giovani musicisti nelle aree del Paese dove le produzioni artistiche arrivano con maggiore difficoltà, ha scelto un’orchestra nata nel 2016 ma già affermata a livello internazionale che, partendo da Firenze si esibirà a Udine, Pescara, Messina e in tante altre città del centro e del sud Italia.

“La Filharmonie, progetto fresco e innovativo, con la direzione artistica di Giulio Arnofi e musicale di Nima Keshavarzi, è stata premiata come migliore start-up culturale in Toscana e nel tempo si è evoluta e fortificata grazie anche al supporto di artisti del calibro di Roberto Abbado, Enrico Bronzi e tanti altri” spiega il Vice Presidente del CIDIM e Presidente di AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

Per i concerti sono state scelte tra le altre le musiche di Luigi Boccherini, Franz Joseph Haydn e di Wolfgang Amadeus Mozart.

“Sono felicissimo di intraprendere una nuova tournée con il CIDIM, che da sempre assolve al compito di coordinare e stimolare una grande quantità di associazioni musicali, offrendo agli artisti progetti articolati e interessanti. È il caso di questa tournée nord-sud che toccherà molte città italiane in compagnia dei giovani motivati di Filharmonie e del loro direttore Nima Keshavarzi. Ho già avuto modo di fare musica insieme a Nima ed abbiamo condiviso una visione di quel classicismo viennese che torneremo a indagare proprio ora con il Concerto n.2 di Haydn. In attesa dell’inizio della tournée, posso solo dirvi che non vedo l’ora di cominciare”, aggiunge Enrico Bronzi.

ENRICO BRONZI, violoncellista e direttore d’orchestra, si è esibito in tutte le più importanti sale da concerto del mondo, collaborando con grandi artisti come Martha Argerich, Alexander Lonquich, Gidon Kremer, e complessi quali il Quartetto Hagen, la Kremerata Baltica, Camerata Salzburg e Tapiola Sinfonietta.

NIMA KESHAVARZI, persiano di nascita, ha studiato violino, composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Firenze e alla Scuola di Musica di Fiesole. Si specializza in direzione d’orchestra al Royal Conservatory di Bruxelles, all’Accademia Chigiana di Siena e alla Hochschule für Musik und Tanz di Colonia. Co-fondatore e direttore musicale de La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze, ha diretto l’orchestra fin dal suo esordio nel 2016 ottenendo un entusiasmante successo di pubblico, di critica e importanti premi e riconoscimenti nazionali.