Al Comunale “Giovanni e Paolo, gli antieroi”, omaggio alla poliziotta Emanuela Aloi

Il 10 marzo, domenica successiva alla celebrazione della festa delle donne, sarà un giorno speciale al Teatro Comunale di Catanzaro. E non solo perché, quella sera, alle 18.30, tornerà in scena: "Giovanni e Paolo - gli antieroi".

Scritto e diretto da Francesco Passafaro, direttore artistico del “Comunale”, sarà riproposto lo spettacolo diventato una urgenza di riflessione da portare sul palcoscenico: oltre 30 anni dalla scomparsa dei due magistrati, si sente ancora più forte la necessità di prendere esempio da due uomini come tanti altri che hanno cambiato, in meglio, il destino del loro paese.

Uno spettacolo intenso, capace toccare le corde dell’emotività e della riflessione su temi sempre attuali che appartengono alla storia recente del nostro Paese, e con esse alla nostra memoria collettiva.

"Giovanni e Paolo - gli antieroi" è molto più di una semplice performance teatrale; è un tributo necessario, soprattutto in tempi in cui la memoria sembra scivolare via troppo rapidamente.

In questo spettacolo speciale del 10 marzo, il Teatro Comunale vuole commemorare non solo due uomini coraggiosi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche una donna, Emanuela Loi, poliziotta di scorta al giudice Borsellino che ha perso la vita nell'attentato di Via D'Amelio. La sua memoria è un faro di speranza per tutti coloro che combattono contro la mafia, e desideriamo onorarla in questa occasione.

"Giovanni e Paolo - gli antieroi" è frutto di una preziosa collaborazione con Fsp Polizia di Stato e il sostegno generoso di Bcc Montepaone. Dopo lo spettacolo, ci sarà un dibattito aperto al pubblico, dove ognuno potrà condividere le proprie opinioni su questo evento che ha segnato la storia dell'Italia moderna. In sala ci sarà anche la mamma di Emanuela.

Il direttore artistico, Francesco Passafaro, ha già preannunciato che il 10 per cento dell’incasso della serata del 10 marzo sarà devoluto al Centro Calabrese di Solidarietà Ets e destinato integralmente alle attività del Centro Antiviolenza "Mondo Rosa".

Per rendere questo evento accessibile a tutti, offriamo numerose promozioni, compreso un prezzo ridotto per i biglietti. Gli abbonati e gli affezionati spettatori potranno usufruire di biglietti omaggio e offerte speciali.