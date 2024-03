Scompare a Crotone Peppino Cosentino, simbolo di una politica d’altri tempi

Giuseppe "Peppino" Cosentino

“Ciao Peppino, amico vero di mio papà e di tutti noi. Simbolo di una politica che forse non c’è più, fatta di studio, ricerca, dedizione e passione. Il tuo pensiero era sempre costruttivo volto ad una Crotone che poteva farcela, non avevi paura dello scontro ma eri anche un ottimo mediatore. Non dimenticherò mai il tuo garbo nell’aprirmi la portiera dell’auto il giorno del mio matrimonio. Ci mancherai tanto ma sarai sempre nei nostri racconti perché, se vado a ritroso nei ricordi, belli e brutti, tu c’eri. Un caro abbraccio a Giulia, Antonella e tutta la famiglia”.

Queste le parole con cui Carolina Proietto, una cara amica di Giuseppe Cosentino, per tutti e affettuosamente “Peppino”, ha voluto salutare per l’ultima volta un amico comune, scomparso prematuramente e portato via, a 72 anni, agli affetti di tutti da un male incurabile.

I funerali si terranno domani, sabato 9 marzo, alle 15.30m nella chiesa di Santa Chiara, nel centro Storico di Crotone.

Al cordoglio dei familiari, degli amici e di quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato per il suo impegno politico e sociale nella città di Crotone, si aggiungano quelli del nostro editore, del direttore responsabile e dell’intera redazione di Cn24.