Nasce “Cer Ensieme Pianopoli”, prima comunità energetica rinnovabile calabrese

Nei giorni scorsi nella la sala consiliare del Comune di Pianopoli è stata presentata alla cittadinanza la Cer Ensieme Pianopoli per la costituzione della la Comunità Energetica Rinnovabile. La Cer Ensieme Pianopoli è la prima comunità istituita in Calabria alla luce della recente normativa emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Durante l’incontro, moderato dalla giornalista Lorena Pallotta, sono intervenuti per illustrare i vari aspetti del progetto, e quali fondatori della Cer Ensieme Pianopoli, il Comune di Pianopoli, nella persona del sindaco Valentina Cuda, il presidente della Fondazione Energie d’Insieme ETS, Salvatore Prestia, e il direttore della stessa Fondazione, Antonio Procopio.

In una sala consiliare gremita di cittadini il sindaco Valentina Cuda, nel salutare la cittadinanza, ha riportato la soddisfazione e l’entusiasmo, suo e di tutta la giunta comunale di Pianopoli, per un progetto che proietta il territorio comunale ed i suoi abitanti in un futuro sempre più sostenibile e condiviso. Un progetto che vedrà protagonisti non solo i residenti nel Comune di Pianopoli, ma anche quanti non risiedono e/o non hanno sede sul territorio comunale ma le cui utenze insistono sulla stessa cabina elettrica primaria. Un progetto – è stato rimarcato – finalizzato soprattutto a portare benefici ambientali, sociali e economici al territorio stesso.

E proprio sull’importanza dell’impatto sociale che rivestirà la Cer è intervenuto il presidente della Fondazione Energie d’Insieme Ets che, portando i saluti della fondazione, ha inteso anche ringraziare il sindaco per l’entusiasmo e la concretezza con cui l’amministrazione comunale di Pianopoli ha accolto il progetto proposto dalla Fondazione.

Nel suo intervento, il Direttore delle Fondazione, l’ing. Procopio, ha fornito ai presenti precisi dettagli circa la Ceri relativamente agli aspetti organizzativi, ai vari step da percorrere, alla realizzazione dei progetti e, naturalmente, alle modalità di adesione. L’ing. Procopio si è soffermato inoltre sulla descrizione dei benefici economici attesi per i soci della Cer Ensieme Pianopoli.

Nel corso dell’incontro si è sviluppato un ampio dibattitto, con numerose domande da parte dei cittadini e delle imprese presenti alla manifestazione: ciò ha evidenziato il notevole interesse da parte della popolazione verso la Cer Ensieme Pianopoli. In chiusura il sindaco Cuda, nel ringraziare i presenti e quanti hanno lavorato per organizzare un evento pienamente riuscito, ha ricordato che questo rappresenta il primo passo per lo sviluppo della comunità energetica.

La prima cittadina, infine, ha annunciato che a breve sarà comunicata la data di apertura dello sportello dove cui si potranno ricevere tutte le notizie necessarie ed associarsi alla Cer Ensieme Pianopoli; presto sarà anche resa nota la data in cui sarà attivata la piattaforma on-line messa a disposizione dalla Fondazione energie d’insieme Ets.