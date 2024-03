Tragedia a San Sosti, anziana scivola in un dirupo: morta sul colpo

Sono in corso le operazioni di recupero del corpo di una settantaseinne, scivolata in un dirupo in località Macellara a San Sosti, nel cosentino. Una vicenda tutta da chiarire, dalla quale risulta al momento una sola cosa certa: la malcapitata sarebbe morta sul colpo a seguito della caduta.

Sul posto il nucleo specializzato dei Vigili del Fuoco, che sta compiendo le dovute operazioni per recuperare il cadavere.

Notizia in aggiornamento