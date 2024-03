La Sea-Eye 4 arriva al porto di Reggio Calabria: sbarcati 144 migranti

Ha attraccato nel primo pomeriggio, nel porto di Reggio Calabria, la Sea-Eye 4, imbarcazione dell'omonima ong tedesca con a bordo 144 migranti soccorsi al largo delle coste libiche. Uno sbarco annunciato già nella serata di ieri, quando la nave, inizialmente diretta ad Ancona, ha ottenuto un punto di sbarco più vicino a causa le complicazioni metereologiche previste.

Le operazioni di sbarco sono al momento in corso. Sul porto presente anche il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, che sta assistendo personalmente alle operazioni. "Sono venuta a vedere come si svolgono le operazioni e anche per ringraziare che in attesa dei migranti e che si adopererà per capire come organizzarci meglio per il prosieguo. Ecco perché la mia presenza qua mi sembra doverosa".

I migranti a bordo starebbero tutti bene, e dopo le procedure di identificazione e la profilassi sanitaria saranno smistati nei vari centri di accoglienza. Il prefetto poi interviene sul probabile fermo amministrativo cui sarà sottoposta l'imbarcazione: "adesso si verificheranno le documentazioni che arriveranno dal Comando Generale della Capitaneria Di Porto e poi verrà valutata l'ipotesi di un fermo amministrativo della nave".