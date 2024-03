Maltempo, si consolida l’allerta gialla in Calabria: attesi forti venti

Peggiorano le condizioni metereologiche in tutta Italia, con l'arrivo della nuova perturbazione che già da ieri ha portato forti venti e mareggiate lungo tutta la fascia tirrenica. Questo pomeriggio la Protezione Civile ha rinnovato l'allerta estendendola anche a diverse regioni del Sud.

A partire dal tardo pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni consistenti tra Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia, che si estenderanno anche a Basilicata e Calabria dalle prime ore di domani, lunedì 11 marzo. Nelle stesse regioni sono attesi anche forti venti e mareggiate, con estensione anche a Toscana, Umbria e Marche.

Per tali motivi, sono state emanate due allerte metereologiche: una arancione per la sola Emilia-Romagna; ed una gialla per Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e per parti di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, e Calabria.