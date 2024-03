Cosenza. Perquisiscono il suo furgone, dentro gli trovano coca per trecento dosi

Dosi di cocaina

Un 51enne cosentino è finito in arresto, in flagranza, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un normale controllo del territorio effettuato nel capoluogo bruzio, i carabinieri della compagnia cittadina lo hanno fermato mentre era alla guida del suo furgone.

Avviata una perquisizione, nascosti dentro una busta in plastica che teneva nel mezzo, gli sono stati così trovato 52 grammi di cocaina e la somma in contante di circa 1.500 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

Fatta analizzare la droga sequestrata nei laboratori dell’Arma, il L.A.S.S. di Vibo Valentia, è emerso che da quel quantitativo si sarebbero potute ricavare ben trecento dosi di cocaina: il principio attivo puro è risultato essere pari a circa il 90%.

L’arrestato, all’esito del giudizio direttissimo, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione presso la Stazione Carabinieri competente per territorio.