Non versano la cauzione prevista, scatta la denuncia per sei sorvegliati speciali

Sei persone sono state denunciare dai carabinieri di Gioia Tauro per aver violato la sorveglianza speciale e per non aver versato la cauzione prevista dalla stessa prescrizione.

Il tutto nasce dai consueti controlli ai soggetti sottoposti appunto alla sorveglianza con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, così da verificare che rispettino le misure.

Verifica eseguita in particolare proprio sull’obbligo del versamento delle cauzioni imposte, in questi sei casi per un totale di 19 mila euro che, ai sensi della legge, avrebbero dovuto essere depositati nella cassa delle ammende a titolo di garanzia reale.

Il provvedimento tiene conto delle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione in modo tale che funga da efficace remora alla violazione delle prescrizioni.