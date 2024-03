Altri 14 dipendenti al Comune di Crotone: salgono a 151 i neo assunti finora

Il Comune di Crotone ha assunto quattordici nuovi dipendenti. Si tratta di due giardinieri a tempo pieno e di dodici lavoratori part time, di cui dieci operai, un conduttore di macchine complesse ed un autista.

I dodici assunti con contratto part time fanno parte della platea degli ex percettori di tirocini di inclusione sociale (ex tirocinanti) già in forze all’ente pitagorico.

Alla cerimonia di sottoscrizione dei contratti erano presenti il sindaco Vincenzo Voce, il vicesindaco ed assessore al personale Sandro Cretella, gli assessori Angela Maria De Renzo e Rossella Parise, la dirigente del settore personale Raffaella Paturzo, la funzionaria di elevata qualificazione Emanuela Decima, il dirigente del settore Lavori pubblici Salvatore Gangemi, oltre a molti familiari dei neo assunti. I dipendenti entreranno in servizio domani, venerdì 15 marzo, e saranno assegnati alla manutenzione e al verde pubblico.

“Siamo riusciti nell’intento di reclutare a tempo indeterminato oltre il 20% dei tirocinanti che da anni supportano lodevolmente e con grandi sforzi le attività del Comune di Crotone senza l’opportuno riconoscimento giuridico ed economico. I contratti part time, che in ogni caso verranno nel corso del tempo progressivamente allungati fino al completamento orario, sono serviti proprio al fine di ampliare la platea delle stabilizzazioni, altrimenti da limitare alla metà dei soggetti. L’impegno rimane comunque massimo nella direzione della tutela e dell’attenzione verso la rimanente parte dei tirocinanti che continueranno a prestare servizio presso il Comune” ha affermato il sindaco Voce.

Secondo il vicesindaco Cretella, invece, “come dall’inizio di questa consiliatura, continuiamo ad investire nell’incremento di risorse umane per il miglioramento dei servizi. Ad oggi sono 151 le assunzioni effettuate dall’insediamento dell’amministrazione Voce ed il saldo attivo di nuovi dipendenti è superiore alle 100 unità. Al cambio epocale rappresentato da questa forte iniezione di unità di personale, dovrà ora seguire un impegno maggiore nel segno dell’incremento della produttività, affinando ulteriormente il modello organizzativo ed incentivando il conseguimento degli obiettivi strategici definiti dall’amministrazione”.