Tribunale Castrovillari, costituito tavolo tecnico per la rete degli uffici di prossimità della giustizia

Si è formalmente costituito, durante un incontro tenutosi al Tribunale di Castrovillari, il tavolo tecnico operativo che avrà il compito di coordinare e monitorare la rete della giustizia di prossimità a livello circondariale. L’incontro, coordinato dalle responsabili di Fincalabra, che svolge attività di supporto, si è svolto alla presenza del Presidente del Tribunale Massimo Lento, di Vincenzo Di Pede e dei Sindaci dei comuni della circoscrizione che hanno aderito all’iniziativa.

Si è svolto in clima di laboriosità, cordialità, e attenzione verso un ulteriore servizio pensato per i cittadini dei comuni aderenti che sono, oltre Corigliano-Rossano, Castrovillari, Oriolo, San Sosti, Rocca Imperiale, Santa Sofia D'Epiro, Cassano Allo Ionio, Crosia e Cariati. Presente per il Comune di Co-Ro il vicesindaco Maria Salimbeni, la quale ha sottoscritto l’adesione al Tavolo da parte del Comune.

Gli uffici di prossimità, che a breve saranno aperti, nascono per avvicinare i cittadini all’amministrazione della giustizia attraverso la creazione di nuovi punti di accesso sul territorio rendendo più vicine una serie di attività che in passato erano disponibili esclusivamente presso gli Uffici giudiziari.

Sono questi gli obiettivi del progetto, promosso dal Ministero della Giustizia con un finanziamento del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in collaborazione con gli enti locali e territoriali e uffici giudiziari. Il tavolo tecnico ha il compito principale di facilitare la diffusione, la promozione e il miglioramento continuo delle attività degli Uffici di Prossimità.

Fra le sue attività c'è, inoltre, il sovraintendere alle varie fasi del progetto, valutare i risultati attesi attraverso un attento monitoraggio anche delle criticità emerse, coordinare e monitorare la rete della giustizia di prossimità a livello circondariale e svolgere funzioni di monitoraggio e coordinamento a livello regionale.

"Con questo tavolo è stato fatto un altro passo avanti importante per l'apertura degli uffici di prossimità anche nella nostra città - ha detto il vicesindaco di Corigliano-Rossano Maria Salimbeni - che siamo certi potrà avvicinare i cittadini alla giustizia e ai suoi servizi".

"Si potrà decidere l’audizione e/o il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio (ASP, ANCI, Ordini professionali: avvocati; commercialisti; psicologi; assistenti sociali, operatori del terzo settore) qualora tale coinvolgimento si ritenga utile agli obiettivi progettuali, ad esempio, per attività di comunicazione e sensibilizzazione ai propri iscritti, individuazione di referenti per la formazione per quanto di propria competenza", ha concluso.