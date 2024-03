A 6 anni da solo al supermercato, soccorso dalla Polizia: il caso ai servizi sociali

Nella giornata di ieri, domenica 17 marzo, la Polizia di Castrovillari - diretta dal Commissario Capo Gaetano Tedeschi - a seguito di segnalazione giunta al 113, si è recata in un noto supermercato della zona dove era stata indicata la presenza di un bimbo di circa 6 anni che in lacrime, cercava disperatamente i suoi genitori.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno provato a rassicurare e tranquillizzare il piccolo tenendolo sotto la loro custodia, riuscendo a comprendere dal suo stentato italiano, che si era allontanato alla ricerca della madre.

I poliziotti hanno avviato rapidamente una serie di accurati accertamenti, volti al ritrovamento di quest'ultima e della sua abitazione. Poco dopo l'attenzione è stata attirata da una donna, che piangeva ed urlava disperatamente.

In quel frangente il bambino ha subito riconosciuto la mamma, che di conseguenza è stata invitata a recarsi presso gli Uffici di Polizia per gli adempimenti di rito. Per il caso sono stati interessati la competente Autorità Giudiziaria ed i locali Servizi Sociali.

"Il servizio di prossimità, caratterizzato dalla presenza degli operatori di Polizia sul territorio, come in questo caso, dà al cittadino fiducia e sicurezza, tanto da indurlo a rivolgersi alle Forze dell'ordine con le loro richieste di soccorso e/o denuncia di fatti e reati, con il convincimento di ottenere positivi risultati", commentano dal commissariato cittadino.