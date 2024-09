A passeggio nel Parco del Pollino si perde, ritrovato grazie all’Sms Locator

Nel pomeriggio di oggi, domenica 29 settembre, un escursionista 60enne di Castrovillari, A.G. le sue iniziali, dopo aver perso l'orientamento durante una passeggiata tra Piano Visitone e Monte Grattaculo, nel Parco Nazionale del Pollino, ha attivato per chiamata diretta i tecnici della Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

Il Cnasas, per ottenere il prima possibile la posizione del disperso, ha utilizzato la tecnologia dello Sms Locator, un sistema di geolocalizzazione in uso ai tecnici e che permette l'individuazione di un disperso con la sola risposta ad un speciale messaggio che giunge direttamente sul cellulare della persona coinvolta.

L’uomo ha chiesto, inoltre, l’intervento tramite l’App gratuita GeoResQ, sviluppata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e promossa dal Club Alpino Italiano con il supporto del Ministero del Turismo.

Attivata la Centrale Operativa GeoResQ di Cassano Irpino (nell’avellinese), è partita immediatamente una squadra composta da otto tecnici della Stazione Alpina Pollino presente sul territorio per il turno di “Guardia Attiva”, attività promossa dall’Ente Parco del a garanzia di una tempestiva operatività in caso di intervento, che ha ritrovato l’uomo in buone condizioni fisiche.

Presenti sul posto anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata.