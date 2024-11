Altri due escursionisti dispersi sul Pollino, intervengono Soccorso Alpino e Vigilfuoco

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Brutta disavventura per due escursionisti che si sono persi nel pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre, nel Parco Nazionale del Pollino.



I due erano partiti da Colle dell’Impiso, con l'intento di raggiungere l'area del Pollinello. Come successo per un altro caso, avvenuto appena ieri (QUI), durante il tragitto di ritorno hanno perso l'orientamento e, non riuscendo più a proseguire autonomamente, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.



ll Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Cnsas), attivato nel pomeriggio dalla Centrale Operativa del 118, è intervenuto congiuntamente ai tecnici della Basilicata.



Dopo aver localizzato la posizione dei due, attraverso le coordinate Gps fornite da uno degli escursionisti, è stato attivato l'Sms Locator (sistema di geolocalizzazione in dotazione al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) in modo da poter monitorare costantemente la loro posizione.



Ritrovati in buone condizioni fisiche, sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco di Castrovillari, e riaccompagnati al punto di partenza, con l'elicottero del Reparto Volo di Salerno. Atterrati a Piano Gaudolino gli escursionisti sono stati riaccompagnati alla loro autovettura.