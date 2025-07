Dispersi nel Parco del Pollino: in sette soccorsi dai Vigili del Fuoco

Nella giornata odierna, mercoledì 30 luglio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, sono intervenuti nel comune di Saracena, in località Piano Novacco, all’interno del Parco Nazionale del Pollino, per un’operazione di soccorso.

L’intervento ha riguardato un gruppo composto da sette scout provenienti da Napoli, che avevano perso l’orientamento durante un'escursione. A seguito della segnalazione, la Sala Operativa ha immediatamente avviato la geolocalizzazione del telefono cellulare del gruppo, consentendo di individuare con precisione l’area d' intervento.

Sul posto è stata inviata anche una squadra di Castrovillari, mentre per il proseguimento delle operazioni, data la complessità del terreno e l’inaccessibilità via terra, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 16, con il recupero in sicurezza dei malcapitati tramite verricello, vista l’impossibilità di atterraggio dell’elicottero per la morfologia del territorio.

I ragazzi sono stati elitrasportati in zona sicura a valle, in buone condizioni. L’azione si è svolta in piena sinergia tra le squadre di terra e il supporto aereo, dimostrando ancora una volta l’efficacia e la prontezza operativa del Corpo Nazionale dei Vigilfuoco.