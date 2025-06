Si perde nei boschi della Sila, ritrovato subito dalla Polizia Provinciale

Un cinquantenne originario del crotonese, durante una passeggiata si è perso nelle foreste di Campo di Manna, nella Sila cosentina in agro del comune di San Giovanni in Fiore e a pochi chilometri dal confine con la provincia di Crotone.

L’uomo è riuscito a dare l’allarme con la segnalazione che è giunta agli uomini della Polizia Provinciale, che si sono immediatamente attivati nelle ricerche.

Gli agenti, grazie alla profonda conoscenza dei luoghi – risultati peraltro molto isolati, boscati e dalle particolari difficoltà orografiche e di viabilità - dopo circa un’ora lo hanno rintracciato fortunatamente in buone condizioni di salute.

Una volta soccorso, gli hanno anche ritrovato il veicolo, che non ricordava di aver parcheggiato in una zona densamente boscosa ad almeno sei chilometri di distanza.

Gli uomini della Polizia Provinciale di Cosenza, diretti dal Maggiore Rosario Marano, sono quotidianamente impegnati sul vasto territorio provinciale per il controllo e la salvaguardia dello stesso, provvedendo in diversi casi in interventi importanti per la tutela dei cittadini.

La Presidente Rosaria Succurro, ha espresso il suo più sincero ringraziamento ai Poliziotti provinciali, «per la loro tempestiva e instancabile attività, che ha consentito di ritrovare il nostro concittadino in buona salute. La nostra Provincia si distingue ancora una volta per la solidarietà e la capacità di reagire con coraggio di fronte alle emergenze», il commento.