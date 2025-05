San Giovanni in Fiore, soccorso un allocco in difficoltà

Un adulto di Allocco (Strix aluco), contraddistinto da una colorazione del piumaggio - morfismo "bruno-rossiccio" è stato recuperato in pieno centro abitato su Via Roma a San Giovanni in Fiore.

La segnalazione di un giovane cittadino ha permesso alla pattuglia della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore di provvedere al suo recupero e al successivo trasferimento presso il Centro Recupero Animali selvatici del Cipr di Rende.

Il rapace notturno sarà attentamente sottoposto ai controlli ed eventualmente curato per poi essere rimesso in libertà nel suo habitat naturale.