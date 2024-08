Ritrovato escursionista disperso da una notte sul Pollino: sta bene

Sta bene l'escursionista sessantenne di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri, dopo che si era addentrato nella valle del fiume Argentino lungo un sentiero ricadente nel comune di Orsomarso, in pieno parco del Pollino. A dare l'allarme un amico dell'escursionista, preoccupato per non averlo visto rientrare nel rifugio montano di Povera Mosca, dove soggiornavano da qualche giorno.

Attivati subito i tecnici della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, congiuntamente con diverse squadre dei Carabinieri della compagnia di Scalea e dei forestali di Saracena. Proprio un militare avrebbe individuato il sessantenne lucano, permettendo così il recupero in sicurezza ed il trasferimento in luogo sicuro.