A Girifalco lo screening delle funzioni cognitive

Un team di professioniste qualificato e disponibile ha svolto, sabato mattina, lo screening delle funzioni cognitive promosso dall’amministrazione comunale su iniziativa del vicesindaco Alessia Burdino.

"Un ringraziamento speciale alle professioniste dell’associazione per la ricerca di Neurogenetica, con sede a Lamezia Terme, che hanno accolto i pazienti con preparazione e grande generosità" dichiara in una nota l'amministrazione comunale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Come sta la tua memoria? Prevenzione e Screening”, un progetto dell’Associazione per la Ricerca Neurogenetica, di respiro regionale ma che prende in considerazione, in questa prima fase, il territorio della Provincia di Catanzaro.

L’attività di screening è utile da un lato a far emergere i primi campanelli d’allarme al fine di contenere o ridurre il rischio di insorgenza della malattia di memoria e dall’altro a promuovere l’eventuale diagnosi precoce per rallentare la progressione degenerativa delle patologie.