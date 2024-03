Guardie Ecozoofile FareAmbiente Crotone: aperte iscrizioni al corso soccorritori

Sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione per diventare Soccorritori Volontari delle Guardie Ecozoofile. FareAmbiente Crotone Odv ha aperto la campagna adesioni 2024 per la formazione di volontari soccorritori da impiegare nelle attività di emergenza e protezione civile. I soccorritori delle Guardie Ecozoofile sono volontari specializzati nelle operazioni di ricerca e soccorso, abilitati all’uso di tecniche e attrezzature speciali per interventi in scenari complessi.

“Il volontariato di Protezione civile rappresenta una risorsa straordinaria per il nostro territorio, a livello di competenze e capacità operative. Donne e uomini che mettono a disposizione tempo ed energie per proteggere le persone e l’ambiente - commenta il Presidente di FareAmbiente Roberto Puleo – ad un anno dalla tragedia di Steccato di Cutro e dopo aver partecipato attivamente a numerose emergenze, era doveroso e necessario organizzare un corso per formare nuovi volontari, che abbiano voglia di mettersi in gioco in prima persona e abbracciare il mondo del Volontariato”.

Il corso base rappresenta il primo step formativo per un volontario, a seguito del quale potrà poi accedere alla formazione specifica per i diversi settori in cui è impegnata l’Associazione, quali vigilanza anticendio boschivo, soccorso tecnico-sanitario, ricerca persone disperse, comunicazioni radio in emergenza, segreteria e gestione C.O.C., sommozzatori.