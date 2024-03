Anche il Cammino della Magna Grecia alla Fiera dei Grandi Cammini di Milano

Il Cammino della Magna Grecia sarà presente alla Milano alla prestigiosa Fiera dei Grandi Cammini, in programma dal 22 al 24 marzo in occasione del grande evento “Fa’ la cosa giusta!”, organizzato dalla casa editrice Terre di Mezzo con la finalità di far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di consumo e produzione. A darne comunicazione è l'Associazione Passi Consapevoli - Cammino e Meditazione, organizzatrice e promotrice del Cammino della Magna Grecia e delle numerose iniziative che si stanno svolgendo sui bellissimi sentieri che compongono il Cammino.

“Il Cammino della Magna Grecia rappresenta un'opportunità unica di esplorare i luoghi attraversati dai coloni greci mentre si compie un viaggio interiore attraverso la meditazione – sono le parole della Presidente Adele Scorza - Questo percorso, legato a doppio giro con la pratica della meditazione, offre ai partecipanti non solo la possibilità di immergersi nella storia e nella natura, ma anche di esplorare la propria interiorità e di scoprire nuove profondità di sé. L'Associazione sarà presente alla Fiera dei Grandi Cammini nello stand della Regione Calabria per condividere questa visione e per offrire ai visitatori l'opportunità di intraprendere un viaggio di scoperta sia esterna che interna lungo il Cammino della Magna Grecia”.

Partendo da Crotone e seguendo un percorso ad anello che passa per Capocolonna, il Cammino della Magna Grecia offre un'esperienza completa che permette ai camminatori di passare dalle coste alle colline ed ai monti, esplorando bellissimi borghi e paesi, tra cui San Giovanni in Fiore, Santa Severina, Caccuri, Petilia Policastro, prima di ritornare a Crotone. Attraverso paesaggi mozzafiato e siti archeologici millenari, visitando i luoghi dello spirito che caratterizzano il cammino come una vera e propria “via sacra”, i partecipanti avranno l'opportunità di riflettere, meditare e connettersi con se stessi, creando un'esperienza di viaggio che va al di là della semplice esplorazione fisica.

Uno degli aspetti più significativi del Cammino della Magna Grecia, inoltre, è l'accoglienza e l'ospitalità offerte lungo il percorso: i camminatori avranno l'opportunità di immergersi nella cultura locale, di gustare la deliziosa cucina calabrese e di interagire con le comunità ospitali lungo il cammino. Durante l'evento fieristico saranno presentate anche le prossime iniziative dell'Associazione Passi Consapevoli - Cammino e Meditazione, tra cui viaggi di gruppo guidati lungo il Cammino della Magna Grecia e altre iniziative finalizzate alla promozione del cammino consapevole.