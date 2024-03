Successo dell’iniziativa “Alla Scoperta del Neto” lungo il Cammino della Magna Grecia

Gli occhi si sono nuovamente incantati davanti alla bellezza dei sentieri antichi mentre i partecipanti si preparavano per una nuova avventura lungo il Cammino della Magna Grecia. L'associazione Passi Consapevoli ha guidato con maestria i camminatori in un'escursione indimenticabile, intitolata "Alla Scoperta del Neto", avvenuta con grande successo domenica 4 marzo scorso.

I camminatori si sono radunati con entusiasmo sull’argine nord del fiume pronti per intraprendere il viaggio verso la foce del fiume Neto, parte integrante del suggestivo percorso del Cammino della Magna Grecia. Lì, la Presidente dell'associazione, Adele Scorza, ha condotto un momento di meditazione per preparare mente e cuore all'esperienza che li attendeva.

Guidati dall'esperto naturalista ed ornitologo Eugenio Muscianese, si sono addentrati lungo l'argine del fiume in un suggestivo percorso di circa dodici chilometri. Lungo il tragitto, hanno potuto ammirare la flora e la fauna che animano le rive del Neto, immersi in un'atmosfera di pace e tranquillità. Al termine della mattinata, si sono fermati presso la foce del fiume, dove il Neto si unisce alle acque del mar Ionio, per condividere un pranzo al sacco in compagnia e amicizia.

"Questa camminata è stata pensata per offrire un'esperienza di bellezza e serenità a tutti, senza distinzioni di età o abilità fisica - ha commentato la Presidente Adele Scorza - È stata un'opportunità unica per immergersi nella natura e riscoprire la pace interiore. Inoltre, abbiamo potuto ammirare la preziosa biodiversità che caratterizza questi luoghi, riflettendo sulla necessità di fare divenire prioritaria la preservazione del patrimonio naturale ed ambientale".

La partecipazione entusiastica dei camminatori e il successo dell'evento testimoniano l'importanza e il valore delle iniziative che promuovono la consapevolezza e il benessere individuale attraverso il contatto con la natura e la mobilità attiva.