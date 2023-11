Cammino della Magna Grecia. Domenica ci s’immerge nel “Giardino d’Autunno” di Petilia

Ancora una tappa di trekking sul Cammino della Magna Grecia: un’incantevole camminata tra i colori del bosco per i partecipanti alla prossima iniziativa, dal titolo “Giardino d’Autunno”, organizzata dall’associazione Passi Consapevoli-Cammino e Meditazione, in programma per la prossima domenica 26 novembre a Petilia Policastro, nel crotonese.

L’iniziativa avrà inizio alle 9.45 (punto di incontro la stazione di servizio ai piedi di Petilia); da lì i partecipanti si sposteranno verso la località “Giardino”, dove, grazie alla guida di Romolo Rizzuti, presidente dell’associazione Natess, compiranno un percorso di circa 7 km che si concluderà con un momento conviviale di colazione a sacco (a cura dei partecipanti).

L’itinerario darà l'opportunità di immergersi nella bellezza autunnale del foliage lungo il cammino. La natura, con i suoi colori cangianti e il susseguirsi tranquillo delle stagioni, diventerà la guida in un nuovo viaggio di scoperta e meditazione. Un'esperienza unica da non perdere, dove ogni foglia diventa un racconto e ogni fiore un'opera d'arte.

“L'autunno, con i suoi colori accesi e il profumo di foglie cadute, ci invita a una connessione più profonda con la natura e con noi stessi. È con grande gioia che vi invitiamo a partecipare a un'esperienza unica lungo il rinomato Cammino della Magna Grecia - sono le parole della Presidente Adele Scorza - Il cammino condurrà i partecipanti attraverso scenari mozzafiato, offrendo momenti di riflessione. Sarà un'occasione per staccare dalla frenesia quotidiana, per immergersi nella quiete della natura e per ritrovare un senso di pace interiore. Lì, tra gli alberi e il foliage autunnale, potremo assaporare la serenità del momento e lasciarci ispirare dalla bellezza che ci circonda”.

Il costo dell’evento è di 10 euro per i soci dell’associazione e di 15 euro per i nuovi iscritti (comprensivo di assicurazione obbligatoria). Sono obbligatorie scarpe da trekking.