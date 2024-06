Svolta la prima tappa del “Campionato Regionale Trial Mif 4X4”

Si è svolta con grande successo ed adesione, la prima tappa del Campionato Trial Regionale, il terzo evento organizzato da Sofome 4x4 Off Road.

Anche quest’anno grande affluenza di partecipanti e pubblico, nel territorio di Petilia Policastro precisamente a Foresta, grazie al patrocinio del Comune in collaborazione con Mif, Acsi e Coni, si sono ritrovati con le loro super vetture 30 piloti accompagnati dai loro copiloti.

L’obiettivo della manifestazione sportiva, oltre alla sana competizione, ha visto la convivialità, lo stare insieme con famiglie a seguito e la valorizzazione del territorio.

Tre le categorie di autovetture: Serie, Super Serie e Preparate; un rombo continuo ed evoluzioni in terreno scosceso e pieno di insidie, preparato a dovere per mettere a dura prova i piloti ma soprattutto per rendere spettacolare il via vai di questi bolidi, il tutto in massima sicurezza e dando modo ai presenti di divertirsi in una splendida giornata baciata dal sole.

I partecipanti arrivati da tutta la regione con i loro team sono stati: Sofome 4X4 Off Road, Team Off Road, Petronà Club 4X4, Club Florence 4X4, At-Traction 4X4, Cirò Extreme 4X4.

I primi classificati di ogni categoria sono stati: Cat. Serie, Elia Flavio Petronà Club 4x4, Cat. Super Serie, Marrazzo Francesco Sofome 4x4 OffRoad, Cat. Preparati, Stumpo Francesco Sofome 4X4 OffRoad.