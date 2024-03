Finiscono contro una vettura ferma, coppia di anziani muore nel vibonese

La Calabria piange altre due vittima della strada. Un ennesimo incidente, questa volta avvenuto a San Costantino Calabro, nel vibonese, è difatti costato la vita ad un anziano, Francesco De Marzo, ed alla moglie, Antonia Sacchinello.

La tragedia stamani: da quanto appreso l'uomo era alla guida della sua auto, sui cui viaggiava insieme alla consorte, rimasta ferita in modo grave e poi deceduta in ospedale, quando per cause che sono ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo per schiantarsi contro una vettura ferma.

Un impatto che non ha lasciato scampo all’anziano e poi alla moglie. Inutili gli immediati soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del malcapitato, ed ai Carabinieri della stazione locale che hanno eseguito tutti i rilievi ed a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.